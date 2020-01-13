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الجيش اليمني يسيطر على تباب استراتيجية في صعدة

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم من السيطرة على تباب استراتيجية جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء صقور اليمن العميد أحمد القطريفي في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" إن قوات اللواء سيطرت اليوم على تبة "الربع" وبعض التباب المطلة على "وادي جلال" المحاذي لسوق آل ثابت بعد دحر ميليشيات الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل جريح.

وأضاف القطريفي أن المعارك التي دارت بين الجيش اليمني والميليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي ميداني يكنّا "أبو علي", فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين عددًا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والكثير من الذخائر.

وأكد أن عملية التحرير مستمرة في محور آل ثابت وستمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر ميليشيا الانقلاب بدءًا من معقلها محافظة صعدة ووصولاً إلى باقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

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