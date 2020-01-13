إصابة 60 شرطيا عراقيا بمواجهات مع متظاهري الكوت

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2020/1/13 09:57 م بتوقيت أبوظبي
احتجاجات العراق - أرشيفية
أصيب نحو 60 عنصرا من الشرطة العراقية بجروح، الإثنين، جراء استخدام متظاهرين الحجارة ضد القوات الأمنية في شارع الهورة في مدينة الكوت بمحافظة واسط، شرقي بغداد.
وذكر الرائد حسين السراي مدير إعلام قيادة شرطة واسط ( 170 كم جنوب شرقي بغداد)، في بيان صحفي، أن "قوات شرطة واسط استخدمت أقصى درجات ضبط النفس لمنع سقوط قطرة دم من الطرفين".
وتابع أن الشرطة استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الهورة في مركز مدينة الكوت لكن 60 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح بإصابات مختلفة، أغلبها كانت طفيفة جراء استخدام المحتجون الحجارة لرشق قوات الشرطة".
وأضاف أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج.
وكان شهود عيان ذكروا في وقت سابق أن نحو 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية أصيبوا بعد مصادمات بينهما في شوارع مدينة الكوت.
يأتي ذلك في إطار المظاهرات التي يشهدها العراق منذ أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي رافقتها أعمال عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة بإصلاح سياسي وحل المشاكل الاقتصادية.
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