بريطانيا تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج

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رويترزالإثنين 2020/1/13 09:18 م بتوقيت أبوظبي
السفير البريطاني في طهران راب مك إير
استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن، الإثنين، للإعراب عن "اعتراضاتها القوية" على توقيف السفير البريطاني في طهران لفترة وجيزة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن التوقيف "انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا".
وأضاف أن المملكة المتحدة طلبت من السفير حميد بعيدي نجاد ضمانات بألا يتكرر ذلك.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بلاده تعكف على مراجعة الإجراءات الأمنية لسفاراتها في إيران وذلك في أعقاب احتجاز طهران السفير البريطاني هناك.
وأضاف راب، في تصريحات له، أنه حان الوقت كي تنخرط إيران في الدبلوماسية والرجوع للوضع الصحيح.
واعتقلت السلطات الإيرانية، السبت، السفير البريطاني في طهران راب مك إير، وذلك لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه بمزاعم تنظيمه احتجاجات بالعاصمة طهران.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية: إنه تم احتجاز المبعوث البريطاني بإيران عدة ساعات أمام جامعة أمير كبير بزعم تحريضه محتجين ضد الحكومة.
وفي وقت سابق السبت، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.
وقامت قوات الأمن بمطاردة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.
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