نجل رئيس مالطا السابق يؤدي اليمين رئيسا للوزراء

أدى المحامي روبرت أبيلا، نجل رئيس مالطا السابق جورج أبيلا، اليمين رئيسا للوزراء، الإثنين، خلفا لجوزيف موسكات الذي استقال بسبب أسلوب تعامله مع التحقيقات في اغتيال صحفية.



وتنحى موسكات بعد تحقيق في اغتيال الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا في عام 2017، وكان مقتل جاليتسيا، الصحفية البارزة في محاربة الفساد بتفجير سيارتها قرب العاصمة فاليتا، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، هز أوروبا وأثار الشكوك بشأن سيادة القانون في الجزيرة الصغيرة.

واختير أبيلا زعيما لحزب العمال الحاكم في تصويت شارك فيه أعضاء الحزب السبت الماضي، وانتخب أبيلا، وهو نجل رئيس مالطا السابق جورج أبيلا، عضوا في البرلمان لأول مرة عام 2017 ولا يتمتع بخبرة سياسية كبيرة.

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واصطف المئات من المؤيدين بأحد شوارع العاصمة فاليتا لتحية رئيس الوزراء الجديد الذي لوح للحشد من شرفة في القصر الرئاسي بعد أدائه اليمين.

وكان أبيلا تعهد بتركيز أكبر من الحكومة على قضايا المجتمع، وخصوصا مستويات المعيشة ومعاشات التقاعد، واقترح حصول المتقاعدين على الدواء مجانا. كما وعد بتعزيز سلطة القانون والحكم الرشيد.

وقال أبيلا وسط هتافات المئات من مؤيديه في مؤتمر حزبي بإحدى الصالات الرياضية "لا تمر مالطا بأي حدث مأساوي، لكنها تمر بتوقيت حساس ستخرج منه أكثر قوة".

وتعهد أبيلا بعدم السماح بتكرار أخطاء الماضي، دون الخوض في تفاصيل، وأضاف "سنواصل تعزيز سلطة القانون والحكم الرشيد".