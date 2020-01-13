ترامب يدافع عن قراره قتل سليماني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الاثنين عن قراره قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قائلا إنه لا أهمية لمناقشة ما إذا كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة في ضوء تاريخه العسكري.

وكتب ترامب على تويتر "تعمل تقارير زائفة لوسائل الإعلام وشركائهم الديمقراطيين بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم التالي للإرهابي سليماني وشيكا أم لا".

وأضاف "الإجابة على الاثنين هي نعم بالبنط العريض بالنظر إلى التاريخ المروع لسليماني".

فمنذ تأكيد مقتل سليماني في ضربة جوية أمريكية ببغداد زعم مسؤولو الإدارة الأمريكية أنهم فعلوا ذلك بسبب وجود خطر وشيك يتعلق بهجمات على دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وأنحاء المنطقة.

وتساءل أعضاء ديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونجرس بخصوص مبرر الهجمات قائلين إنهم لم يتلقوا إفادات ملائمة ومُفصلة.

Advertisements

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن إيران كانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مُسيرة سليماني في الثالث من يناير كانون الثاني. لكن وزير الدفاع الأمريكي قال يوم الأحد إنه لا يرى دليلا محددا على أن إيران كانت تخطط لهجوم.

وقال مارك إسبر "ما قاله الرئيس هو إنه كان من المحتمل شن هجمات إضافية على سفارات. اتفقت مع هذا الرأي. الرئيس لم يشر إلى دليل محدد".

وعندما تعرض لضغط بخصوص ما إذا كان مسؤولو المخابرات قدموا دليلا قويا بخصوص هذه النقطة قال إسبر "لم أر دليلا فيما يتعلق بالسفارات الأربع".