أردوغان: المحادثات بين الوفود التركية والروسية والليبية في موسكو تسير على نحو إيجابي

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن المحادثات الجارية في موسكو بين أطراف الصراع في ليبيا، والتي يدعمها مسؤولون أتراك وروس، تسير بشكل إيجابي مضيفا أن أنقرة تعمل للتأكيد على دوام الهدنة.

ويجري زعيما الطرفين المتنافسين في ليبيا محادثات في موسكو اليوم الاثنين. وتحث تركيا وروسيا الجانبين على توقيع هدنة ملزمة لإنهاء الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر وتمهيد الطريق أمام تسوية.

وأضاف أردوغان، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في أنقرة، أنه سيحضر قمة في برلين يوم الأحد لبحث التطورات في ليبيا بمشاركة كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.