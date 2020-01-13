شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الإيطالي يصل مصر لبحث الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قادماً على رأس وفد بطائرة خاصة فى زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الليبية.

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ووصل كونتي إلى القاهرة قادماً من أنقرة حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الأزمة الليبية.

تأتى زيارة كونتي لمصر بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، لويجى دى مايو للقاهرة ضمن جولة شرق أوسطية تضمنت زيارة تركيا ومصر والجزائر، حيث شارك بالقاهرة في الاجتماع الخماسي التنسيقي الذي ضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية لبحث الأزمة الليبية.

يأتي ذلك في إطار مساعي دبلوماسية لحل الأزمة الليبية.

وتشهد ليبيا وقفاً لإطلاق النار بدأ سريانه ليلة السبت-الأحد الماضية بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة الليبية.