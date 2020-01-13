الخارجية البريطانية تعرب عن اعتراضها بعد توقيف سفيرها في طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن، اليوم الإثنين، للإعراب عن "اعتراضاتها القوية" على توقيف السفير البريطاني في طهران لفترة وجيزة، كما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني.



وقال المتحدث، إن التوقيف "انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا"، مضيفاً أن المملكة المتحدة طلبت من السفير حميد بعيدي نجاد ضمانات بألا يتكرر ذلك.

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ووجهت طهران انتقادات للسفير روب ماكير لحضوره في "تجمع غير قانوني" في انتهاك للاتفاقيات الدبلوماسية.

وأحرق متظاهرون العلمين البريطاني والإسرائيلي الأحد أمام سفارة المملكة المتحدة في طهران هاتفين "الموت لبريطانيا".

وأكد ماكير الذي أوقف لفترة وجيزة أنه توجه إلى التجمّع المعلن تكريماً لذكرى ضحايا تحطم الطائرة المدنية الأوكرانية التي أصيبت "خطأ" بصاروخ إيراني.

وبعدما نفت في بادئ الأمر، اعترفت إيران السبت بعد 3 أيام على تحطم الطائرة الأوكرانية في 8 يناير، بأسقاطها "عن طريق الخطأ" بصاروخ أطلقته قواتها المسلحة عليها ظنا أنها "هدف معاد"، ما أثار موجة سخط في البلاد، وقتل في الحادث 176 شخصاً أغلبهم إيرانيون وكنديون.

وقالت إيران، إن دفاعاتها كانت في حالة تأهب وقت إطلاق الصاروخ تحسباً لاحتمال اندلاع "نزاع شامل" مع الولايات المتحدة.