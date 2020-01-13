شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يوجه الشكر للمتظاهرين الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المتظاهرين الإيرانيين لرفضهم دوس العلم الأمريكي.

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وغرد ترامب عبر موقع "تويتر" قائلا: واو! لقد رفض المتظاهرون الإيرانيون الرائعون دوس أو تشويه العلم الأمريكي العظيم بأي حال من الأحوال. لقد تم رسمه في الشارع ليدوسوه ولكنهم بدلا من ذلك تجاوزوه".

ويشار إلى أنه اندلعت احتجاجات في إيران عشية سقوط طائرة بوينغ الأوكرانية، والتي اعترف الحرس الثوري الإيراني، فيما بعد، بإسقاطها، وسط تفاقم حاد في الخلافات مع الولايات المتحدة.