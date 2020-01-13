واشنطن تفرض عقوبات بحق 6 أشخاص بفنزويلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات جديدة 6 أشخاص في فنزويلا.



وأوردت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أسماء خوسيه ديونيزيو أنزواتيجوي، وفرانكلين ليوناردو وتاشيرا، ونيغال مانويل، وخوسيه غريغوريو، ولويس إدواردو، ياراكوي، وكونرادو أنطونيو على لائحة العقوبات الجديدة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن االرئيس دونالد ترامب تجمّد أصول الحكومة الفنزويلية كافة في الولايات المتحدة.

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فإن تلك الممتلكات "لا يمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها".

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وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت في 11 يوليو/تموز الماضي عقوبات ضد مديرية الاستخبارات العسكرية الفنزويلية على خلفية مقتل قبطان بحري في السجن.

وحينها، قالت الوزارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "إنها فرضت عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على نجل الرئيس مادورو ضمن برنامج العقوبات التي تفرضها واشنطن على فنزويلا.

ومنذ بداية الصراع على السلطة المستمر منذ أشهر عدة في فنزويلا بين مادورو وقائد المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، فرضت الولايات المتحدة سلسلة كبيرة من العقوبات بحق مادورو والمقربين منه بالإضافة إلى جهات حكومية.

وتعيش فنزويلا بالإضافة إلى الأزمة السياسية أزمة اقتصادية، هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.