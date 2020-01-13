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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: الولايات المتحدة كانت تواجه هجوما وشيكا من قبل قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة كانت تواجه هجوما وشيكا من قبل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.
وفجر الجمعة الثالث من يناير/كانون الثاني، وضعت غارة جوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية للعقل المدبر لنشاط إيران الإرهابي في الخارج، قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس قرب مطار بغداد.
وقال الرئيس ترامب، الإثنين، إن المتظاهرين الإيرانيين رفضوا إهانة العلم الأمريكي في الشارع وهذا يعُد تقدمًا ملحوظًا.
وشهدت شوارع العاصمة الإيرانية طهران، السبت، مظاهرات احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إسقاطها، ورحيل المرشد علي خامنئي.
وطالب المحتجين المرشد علي خامنئي بالتنحي، وأظهرت لقطات مصورة على "تويتر" المئات أمام جامعة "أمير كبير" في طهران وهم يهتفون "إرحل إرحل أيها الزعيم الأعلى خامنئي".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، طالت الهتافات مسئولي النظام، ومنها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".
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