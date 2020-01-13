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ترامب يدافع عن قراره بقتل سليماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

ترامب يدافع عن قراره بقتل سليماني

الخليج 365

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، عن قراره بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قائلاً إن سليماني مثّل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، لكنه أضاف أيضاً أن ذلك لم يكن ينطوي على قدر من الأهمية.

وكتب ترامب، "تعمل تقارير زائفة لوسائل الإعلام وشركاؤهم الديمقراطيون بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم التالي للإرهابي سليماني وشيكاً أم لا...". وأضاف، "الإجابة على الاثنين هي نعم بالبنط العريض بالنظر إلى التاريخ المروع لسليماني". 

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