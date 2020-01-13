شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس: لودريان يزور السعودية الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يزور وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس المقبل، المملكة العربية السعودية في زيارة لم يعلن بعد عن الغرض منها.



باريس - سبوتنيك. وبحسب أجندة أعمال الوزير التي أرسلتها الخارجية الفرنسية، فإن لودريان "يقوم بزيارة للسعودية يوم الخميس المقبل تستمر لغاية يوم الجمعة".

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