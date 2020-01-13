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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباحثات عسكرية بين الأردن وقطر في عمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
حث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الاثنين، مع وفد عسكري قطري، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق حول عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.
وحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، فقد "استقبل الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الاثنين، وفدا عسكريا قطريا برئاسة نائب رئيس الأركان لشؤون الإدارة والإمداد القطري اللواء الركن الطيار مبارك بن محمد الكميت".
وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق حول عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.
حضر اللقاء الملحق العسكري القطري في عمان.
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