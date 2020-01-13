مفاوضات وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مستمرة مع الأطراف الليبية لـ6 ساعات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
تستمر المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية لمدة ست ساعات تقريبا خلال المشاورات التي تجري في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وبدأت المشاورات المتعددة الأطراف بشأن التسوية الليبية، صباح اليوم الاثنين، في مقر وزارة الخارجية الروسية باجتماع لوزراء الخارجية والدفاع الروسي والتركي في شكل "2 + 2". وفي وقت لاحق، استمرت المحادثات في اجتماعات منفصلة للوفود مع بعضها بعضا. وتعقد المفاوضات بشكل مغلق بعيدا عن الصحافة.
وكانت الخارجية الروسية قد صرحت، في وقت سابق اليوم، بأن هناك لقاء سيجمع بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا.
إلى ذلك، أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا، ليف دينغوف، أن "المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة"."وقال إنه بجانب فايز السراج وخليفة حفتر من المنتظر أن يصل إلى موسكو كل من رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد مشري، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان في شرق البلاد.
وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 كانون الثاني/يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي في إسطنبول.
ومن المخطط، بهذا الصدد، أن تستضيف العاصمة الألمانية اجتماعا دوليا حول ليبيا في 19 كانون الثاني/يناير الجاري.
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