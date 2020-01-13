اخبار العالم

تويتر وفيسبوك في الصين للمسؤولين الحكوميين فقط

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر وفيسبوك في الصين للمسؤولين الحكوميين فقط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

تويتر وفيسبوك في الصين للمسؤولين الحكوميين فقط

Advertisements
الخليج 365

قررت السلطات الرسمية في الصين إلغاء حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، على مسؤولي الحكومة والدبلوماسيين الصينيين، فيما أبقت عليه بالنسبة للمواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينغ شوانجغ، في بيان، الإثنين، إن بلاده ألغت الحظر على استخدام المنصات الاجتماعية، من قِبل ”فيسبوك“ و“تويتر“، لافتا إلى أن إلغاء الحظر يشمل مسؤولي الدولة، ودبلوماسييها، وليس المواطنين العاديين.

وأوضح أن ”بكين تهدف عبر هذه الخطوة إلى التعريف بالسياسات الصينية، والتواصل مع الناس في الخارج، بشكل جيد“، مضيفا: ”نرغب في تعزيز تواصلنا على الساحة الدولية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي. ندير استخدام الإنترنت وفق قوانين ولوائح البلاد“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تويتر وفيسبوك في الصين للمسؤولين الحكوميين فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا