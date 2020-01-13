تويتر وفيسبوك في الصين للمسؤولين الحكوميين فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

Advertisements الخليج 365

قررت السلطات الرسمية في الصين إلغاء حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، على مسؤولي الحكومة والدبلوماسيين الصينيين، فيما أبقت عليه بالنسبة للمواطنين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينغ شوانجغ، في بيان، الإثنين، إن بلاده ألغت الحظر على استخدام المنصات الاجتماعية، من قِبل ”فيسبوك“ و“تويتر“، لافتا إلى أن إلغاء الحظر يشمل مسؤولي الدولة، ودبلوماسييها، وليس المواطنين العاديين.

وأوضح أن ”بكين تهدف عبر هذه الخطوة إلى التعريف بالسياسات الصينية، والتواصل مع الناس في الخارج، بشكل جيد“، مضيفا: ”نرغب في تعزيز تواصلنا على الساحة الدولية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي. ندير استخدام الإنترنت وفق قوانين ولوائح البلاد“.