- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم في المفاوضات الليبية بموسكو دون توقيع اتفاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
انتهت جولة المفاوضات الليبية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم الإعلان عن إحراز تقدم.
ونقلت وكالة ”رويترز“ عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله: إنه تم ”إحراز تقدم جيد في محادثات ليبيا في موسكو دون التوصل لاتفاق بعد“.
وأشار إلى أن ”بعض الأطراف في محادثات ليبيا وقعت على اتفاق، لكن خليفة حفتر طلب بعض الوقت“، لافتًا إلى أن ”ممثلي الوفدين الليبيين طلبا إدراج معطيات أخرى على الوثيقة التي عرضت عليهما“وأضاف لافروف: ”جانبا النزاع الليبي سيقومان بدراسة الوثيقة لتوقيعها يوم غد“.
في الأثناء، قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، إن قائد الجيش الوطني الليبي ”طلب حتى صباح الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار“.
كانت هذه تفاصيل خبر تقدم في المفاوضات الليبية بموسكو دون توقيع اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.