محكمة باكستانية تلغي إعدام مشرف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسلام أباد
قال محامي الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف إن محكمة لاهور العليا قضت أمس بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة خاصة بحق موكله، لإدانته بالخيانة الشهر الماضي.
وأضاف محامي الدفاع أزهر صديقي أن محكمة لاهور قضت بأن تشكيل المحكمة الخاصة كان غير دستوري وغير قانوني.
وكانت المحكمة الخاصة المؤلفة من ثلاثة قضاة أصدرت حكم الإعدام بحق مشرف الشهر الماضي، بعد محاكمة استمرت عدة أعوام.
وقضى قاضيان من بين الثلاثة بإدانة مشرف بتعليق العمل بالدستور عام 2007 للتخلص من مسؤولين كبار في القضاء، لتجنب تحديات قانونية لحكمه.
وكان مشرف «76 عاما» الذي يعيش حاليا في منفى في دبي، قد أطاح بحكومة رئيس الوزراء حينذاك نواز شريف، في انقلاب عسكري سلمي عام 1999، وحكم البلاد حتى 2008.
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