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إطلاق سراح 21 طالبا مختطفا في إثيوبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أديس أبابا كشفت السلطات الإثيوبية عن إطلاق سراح 21 طالبا، بينهم 13 فتاة، احتجزتهم جماعات مسلحة غربي إثيوبيا خلال الفترة القصيرة الماضية. وأفاد السكرتير الصحفي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي نغوسو طلاهون بأن قوات الأمن بالتعاون مع عناصر الجيش، وأعيان من منطقة «ديمبي دولو” غربي إقليم أوروميا، تمكنوا من إطلاق سراح 21 طالبا من جامعة «ديمبي دولو” قد احتجزتهم جماعات مسلحة غربي إثيوبيا.



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