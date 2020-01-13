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الجامعة العربية: الإعلام لعب دورا مؤثرا في نصرة فلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الموضوعات التي تناقشها الدورة العادية الـ12 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تعقد في دبي بعد غد، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، والتحرك العربي على الساحة الدولية لنصرة شعب فلسطين.

وأشار الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير قيس العزاوي إلى أن الوزراء العرب أمامهم مشروع جدول أعمال يتضمن عددا من البنود الأساسية، ومن بينها الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، إضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلا عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المنتظمة.

ويضم المكتب التنفيذي خلال هذه الدورة كلا من السعودية ومصر وتونس وعمان وفلسطين وقطر والعراق التي تترأس المجلس، وتشارك الإمارات بصفتها الدولة المضيفة، كما سيشارك في الاجتماعات ممثلون عن المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.