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عبدالملك للأوروبيين: اتفاق الرياض يعيد لليمنيين آمالهم بالاستقرار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الضالع

تشهد العاصمة اليمنية الموقتة عدن حراكا دبلوماسيا نشطا وأداء حكوميا في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وتؤكد زيارة وفد الاتحاد الأوروبي والسفراء إلى العاصمة الموقتة عدن، وتنفيذ مصفوفة المرحلة الثانية من اتفاق الرياض برعاية السعودية، وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك خلال لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبي أن اتفاق الرياض «يستوعب المصالح المشروعة لكافة الأطراف»، مشيرا إلى وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحكومة في تنفيذ الاتفاق الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وجهودها مع التحالف لاستكمال إنهاء الانقلاب ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي بدعم من إيران.

وأوضح أن الاتفاق الذي وضعت السعودية ثقلها السياسي لإنجاحه وضمان تنفيذه أعاد لليمنيين آمالهم بالسلام والاستقرار، ويؤسس لحكومة فاعلة وتصحيح الوضع الأمني والعسكري، وتوحيد الجهود باتجاه إنهاء المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائها من ميليشيات الحوثي، كما سيتيح بناء شراكات فاعلة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

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وتطرق رئيس الحكومة اليمنية إلى التصعيد الحوثي المستمر ورفضه جهود السلام والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة معه، وآخرها اتفاق ستوكهولم الذي مر أكثر من عام على توقيعه دون أن يلتزم بتنفيذ أي من بنوده، وقال إن «الحوثيين يثبتون يوميا أنهم مجرد أدوات للنظام الإيراني الذي يتحدى العالم بنشر الإرهاب وتقويض الأمن الإقليمي والعالمي، مما يتطلب موقفا دوليا موحدا لوضع حد لعبث طهران وأدواتها في المنطقة، والتخلي عن أوهامها التوسعية والتدميرية».

من جانبهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرا فرنسا والسويد، أن زيارتهم إلى العاصمة الموقتة عدن تأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع والإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، ونقل رسالة بأن المجتمع الدولي يراقب الأوضاع عن قرب، وحريص على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والسلام الشامل في اليمن.

من جهة أخرى أوقف البنك المركزي في عدن عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية في مدينة عدن ابتداء من أمس الأول. ووجه البنك المركزي البنوك وشركات ومحلات الصرافة بعدم بيع وشراء العملات الأجنبية، بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الصرف خلال اليومين الماضيين.

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