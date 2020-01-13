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مسام ينتزع 1187 لغما خلال أسبوع في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من يناير 2020م، من انتزاع 1,187 لغما، منها 17 لغما مضادة للأفراد، و367 لغما مضادة للدبابات، و786 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 123,000 لغم، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة، أو بتر الأعضاء.

وفي الإطار نفسه، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 25 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 5 وحتى 13 يناير الحالي، تحمل 56 طنا و900 كجم أدوية طبية، و2,755 سلة غذائية تزن 203 أطنان و870 كجم، و 250 طنا تشتمل على 31,250 كرتونا من التمور، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، وعدن، والغيضة، وسقطرى، والخوخة، وزنجبار.