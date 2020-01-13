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بريطانيا للسفير الإيراني: ما تفعلونه غير مقبول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

استدعت الحكومة البريطانية السفير الإيراني في لندن على خلفية التصرف «غير المقبول» باحتجاز السفير البريطاني في طهران.

ونقلت وكالة «برس اسوسييشن» عن متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون القول «أود أن أوضح أن هذا انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا ويتعين التحقيق بشأنه»، وأضاف»نسعى للحصول على ضمانات كاملة من الحكومة الإيرانية بأن هذا لن يتكرر مجددا».

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وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في طهران روب ماكير بداعي «قيامه بسلوك غير متعارف عليه وحضوره في تجمعات غير قانونية».

وأوضح ماكير أنه لم يشارك في أي مظاهرات في طهران. وكتب على موقع تويتر «أستطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات!. فقد توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا- وبعضهم بريطانيون».

وأضاف «غادرت بعد خمس دقائق، عندما بدأ البعض ترديد شعارات، تم احتجازي لنصف ساعة بعد مغادرة المنطقة، واحتجاز الدبلوماسيين هو بالطبع غير قانوني، في جميع الدول».