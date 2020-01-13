شكرا لقرائتكم ترمب يدافع عن قراره بقتل سليماني: تاريخه مروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح الاثنين، عن قراره بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قائلاً إن سليماني مثّل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، لكنه أضاف أيضاً أن ذلك لم يكن ينطوي على قدر من الأهمية، نظرا لتاريخه المروع.

وكتب ترمب أن وسائل إعلام مخادعة وشركاءهم من الديمقراطيين يروجون تقارير، مفادها أن الهجوم التالي للإرهابي سليماني لم يكن وشيكا، وأن فريق الرئيس لم يكن مجمعا على التخلص من سليماني.

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وأضاف ترمب أن التاريخ المروع لسليماني مبرر كافٍ لقتله، مؤكدا أن الأخير كان يخطط لهجوم وشيك، وأن ثمة إجماعا بين أفراد فريق الرئيس على قرار التخلص منه.

ونفذت الولايات المتحدة صباح 3 يناير/كانون الثاني الجاري، ضربة موجعة على موكب سليماني في مطار بغداد، مستهدفة سيارته بقصف صاروخي من مسيرة.

وكان سليماني أقوى شخصية إيرانية بعد المرشد علي خامنئي. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أَن رحلة تعقبه انطلقت قبل أكثر من 18 شهرا، حيث تم وضعه على قائمة اغتيال من جانب القيادة الأميركية في حال تم تصعيد النزاع مع إيران.