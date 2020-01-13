مملوك لتركيا: مصممون على متابعة حربنا ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب

طالب الوفد السوري ممثلا برئيس مكتب ​الأمن​ الوطني اللواء ​علي مملوك​، المشارك في الاجتماع الثلاثي (سوريا روسيا تركيا) المنعقد ب​موسكو​ اليوم" الجانب التركي ممثلاً برئيس جهاز المخابرات حقان فيدان بـ"الالتزام الكامل بسيادة ​الجمهورية العربية السورية​، واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً والانسحاب الفوري والكامل من ​الأراضي السورية​ كافة"، داعياً إلى "ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من ​الإرهاب​يين والأسلحة الثقيلة و​فتح طريق​ حلب-اللاذقية وحلب-حماة"، مشدداً على أن "​الدولة السورية​ مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة".

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