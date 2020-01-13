ترامب يشكر المحتجين الإيرانيين لعدم دوسهم العلم الأميركي

ابدى الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "اعجابه برفض ​المتظاهرين​ الإيرانيين الرائعين دوس أو تشويه العلم الأميركي العظيم بأي حال من الأحوال"، مشيراً الى انه "تم رسمه في الشارع ليدوسوه ولكنهم بدلا من ذلك تجاوزوه".

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