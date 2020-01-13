ملكة بريطانيا اتفقت مع الأمير هاري وزوجته ميغان على فترة انتقالية

أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، في بيان صادر عن قصر باكينغيهام، أنها "اتفقت مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على فترة انتقالية، وهناك بعض المسائل المعقدة التي يتعين حلها، وهناك المزيد من الأعمال التي يتعين القيام بها، لكنها طلبت أن يتم الوصول إلى القرارات النهائية في الأيام المقبلة"، مشيرةً الى انها "وافقت على "فترة الانتقال" لهاري وميغان يسمح لهما بالانتقال بين كندا والمملكة المتحدة، وذلك بعد القمة الملكية البناءة".
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