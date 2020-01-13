رئيس النيجر يعزل قائد الجيش بعد وقوع هجمات دامية في البلاد

اعلنت الحكومة النيجيرية، في بيان لها، ان "رئيس النيجر محمد إيسوفو عزل قائد الجيش أحمد محمد وعين مكانه الميجر جنرال ساليفو مودي قائداً جديداً، بعد اثنين من اقوى الهجمات الارهابية في البلاد، حيث قتل أكثر من 160 جنديا على الأقل".
هذا وقاد محمد الجيش خلال أكثر من عامين، وهي فترة اتسمت بزيادة مطردة في الهجمات الارهابية، والتي بلغت ذروتها في هجوم وقع في وضح النهار، الاسبوع الماضي، على قاعدة للجيش في منطقة نائية أودى بحياة 89 جنديا على الأقل.
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