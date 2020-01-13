"الإخبارية" السورية: الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة

أعلنت "​الإخبارية السورية​" أن القوة الجوية السورية إستطاعت إسقاط ​طائرة​ مسيرة في محافظة حماة. وأوضحت القناة التلفزيونية، أن "المضادات الأرضية للجيش تصدت لطائرة مسيرة مزودة ب​صواريخ​ حاولت استهداف مهبط للمروحيات في منطقة جب رملة ب​ريف حماة​، وساتطاعت اسقاطها".

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