الخطوط التركية تلغي بعض رحلاتها إلى إيطاليا بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية

أعلنت شركة ​الخطوط الجوية التركية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إلغاء عدد من الرحلات المقررة يوم غد الثلاثاء في 14 كانون الاول، إلى عدد من المدن الإيطالية بسبب ​إضراب​ مراقبي الحركة الجوية في البلاد".

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