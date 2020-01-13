رئيس السلطة القضائية في إيران: سنقاضي ترامب على جريمة اغتيال سليماني

أعلن رئيس ​السلطة​ القضائية في ​إيران​، آية الله ​ابراهيم رئيسي​، "عزم بلاده مقاضاة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على اغتيال قائد "​فيلق القدس​" ​قاسم سليماني​"، معتبراً ان "عملية الاغتيال تمثل انتهاك لجميع القوانين، وإذا كانت ​أميركا​ تدعي أنها دولة قوية لكنها تنتهك القوانين بشكل سافر، وترتكب هذه الجريمة البشعة، لذلك إذا غضضنا النظر عن هذه الجريمة، فلا يمكن ملاحقة الانتهاكات الأخرى".

وخلال اجتماعه بكبار المسؤولين القضائيين في ​ايران​، لفت رئيسي الى انه "ستتم متابعة هذه القضية في لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع ​وزارة الخارجية​ وباقي المؤسسات، ويجب مقاضاة ترامب باعتباره المتهم الأول وملاحقته قضائيا"، مشدداً على ان "مقاضاته ستتم سواء خلال فترة ولايته أو غير ذلك، ويجب محاكمته دوليا".