أوغلو: حفتر طلب مهلة حتى صباح الغد للنظر في التوقيع على الاتفاق المتعلق بليبيا

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، في ​مؤتمر​ صحفي مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، ان "رئيس ​حكومة​ الوفاق ​فايز السراج​ وقع على الاتفاق المتعلف في ​ليبيا​ وننتظر توقيع المشير ​خليفة حفتر​ وبرلمان طبرق، وان حفتر طلب مهلة حتى صباح الغد للنظر في التوقيع على الاتفاق من عدمه".

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