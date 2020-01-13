الاتحاد الأوروبي: من الضروري أن تتم عملية إعادة إعمار ليبيا تحت الإشراف الدولي

رحبت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ ​أورسولا فون دير لاين​، بـ"وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ برعاية ​تركيا​ و​روسيا​"، مشيرةً الى انه من "الضروري أن تتم عملية إعادة إعمار هذا البلد تحت الإشراف الدولي".

في تصريح صحفي، اوضحت دير لاين ان "وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما يحتاج البلد هو عملية تدعيم وإعادة بناء و​حكومة​ وحدة، وهناك طريق طويل ينبغي المضي فيه، ويجب أن تتم هذه العملية بقيادة ​الأمم المتحدة​".