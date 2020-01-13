وزير الخارجية البريطاني: حان الوقت كي تنخرط إيران في الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية البريطاني ​بوريس جونسون​، بأن "لا بديل ل​إيران​ عن العودة لمسار المفاوضات والإلتزام بعدم التصعيد"، مؤكداً على أنه "حان الوقت كي تنخرط إيران في الدبلوماسية، خفض التوتر في المنطقة".

ولفت جونسون في تصريح صحفي، إلى أن ​بريطانيا​ "تدعم الإحتجاجات السلمية في ​طهران​"، مطالباً "بإجراء تحقيق مستقل في حادث الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران وقبول مشاركة أطراف دولية في التحقيق".