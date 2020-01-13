وزير الخارجية البريطاني: حان الوقت كي تنخرط إيران في الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بأن "لا بديل لإيران عن العودة لمسار المفاوضات والإلتزام بعدم التصعيد"، مؤكداً على أنه "حان الوقت كي تنخرط إيران في الدبلوماسية، خفض التوتر في المنطقة".
ولفت جونسون في تصريح صحفي، إلى أن بريطانيا "تدعم الإحتجاجات السلمية في طهران"، مطالباً "بإجراء تحقيق مستقل في حادث الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران وقبول مشاركة أطراف دولية في التحقيق".
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