افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن إقدام عدد من ​المحتجين​ بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية ليلاً عبر اقفال تقاطع ايليا باجسادهم بسبب كثافة المشاركة، ونصبوا خيمتين صغيرتين وسط الساحة، فيما قطع اخرون طريق القياعة بالاطارات المشتعلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: محتجون يغلقون تقاطع ايليا بصيدا باجسادهم وطريق القياعة بالاطارات المشتعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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