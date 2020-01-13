الشرطة الإسرائيلية: حاخام يحتجز العشرات من النساء في ظروف العبودية

أعلنت ​الشرطة الإسرائيلية​ عن قيام إسرائيلي باحتجاز عشرات النساء في ظروف عبودية، بمجمع سكني في مدينة ​القدس​ الغربية.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في تصريح، أنه "بعد تحقيق سري، داهمت قوات الشرطة مجمعا سكنيا وسط القدس، حيث أقيم مجتمع مغلق فيه العشرات من النساء في ظروف ​العبودية​".

وأشارت إلى أنه "تم في التجمع عزل نحو 50 امرأة وطفلا دون سن 5 سنوات، مشيرة إلى أن المشتبه الرئيس في هذه القضية، رجل في الستينات من العمر، جرى تمديد اعتقاله لاحقا لمدة 7 أيام".

وفيما لم تدل الشرطة الإسرائيلية بالمزيد من المعلومات عن المشتبه، فقد أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "​يديعوت أحرونوت​" إلى أنه "حاخام"، و"يشتبه في أن النساء تعرضن للاستغلال الجنسي".

