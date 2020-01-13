الشرطة الإسرائيلية: حاخام يحتجز العشرات من النساء في ظروف العبودية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن قيام إسرائيلي باحتجاز عشرات النساء في ظروف عبودية، بمجمع سكني في مدينة القدس الغربية.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية في تصريح، أنه "بعد تحقيق سري، داهمت قوات الشرطة مجمعا سكنيا وسط القدس، حيث أقيم مجتمع مغلق فيه العشرات من النساء في ظروف العبودية".
وأشارت إلى أنه "تم في التجمع عزل نحو 50 امرأة وطفلا دون سن 5 سنوات، مشيرة إلى أن المشتبه الرئيس في هذه القضية، رجل في الستينات من العمر، جرى تمديد اعتقاله لاحقا لمدة 7 أيام".
وفيما لم تدل الشرطة الإسرائيلية بالمزيد من المعلومات عن المشتبه، فقد أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه "حاخام"، و"يشتبه في أن النساء تعرضن للاستغلال الجنسي".
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