وقع ​حادث سير​ عند مفرق بلدة ديرقانون راس العين جنوب ​مدينة صور​، حيث تدخل فريقي اسعاف من ​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ ديرقانون راس العين وباتولية، وفريق من ​الدفاع المدني​ اللبناني، مركز صور، وعملو على اسعاف ونقل الاصابات الى ​مستشفيات​ المنطقة.

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