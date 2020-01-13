شهيب ترأس اجتماعا لمجلس التعليم العالي واستقبل ممثل برنامج الغذاء العالمي

ترأس وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ إجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف ​فادي يرق​ والأعضاء والخبراء. وتناول البحث النقاط الواردة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات اللازمة فأحال الملفات المطلوب درسها على اللجنة الفنية واللجنة المشتركة، طالبا إبداء رأيها في خلال المهلة القانونية.

وناقش المجتمعون موضوع المصادقات على إفادات معادلة صادرة سابقا وقرر المجلس أن المصادقة على إفادات معادلة سابقة مشروطة بالتحقق من كون حامل الإفادة المطلوب المصادقة عليها قد تسجل وفاقا للأصول وأنهى الدراسة بصورة منتظمة.

واجتمع شهيب مع ممثل برنامج الغذاء العالمي عبدالله الوردات في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث العمل على زيادة عدد التلامذة اللبنانيين في ​المدارس الرسمية​ المستفيدين من وجبة الطعام الباردة التي يوفرها البرنامج لتلامذة هذه المدارس من لبنانيين ونازحين، خصوصا في ظل الظروف ​القاهرة​ التي تمر بها البلاد.

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