انهيار سقف منزل مأهول بمنطقة برج البراجنة واصابة احد سكانيه بجروح

إنهار سقف أحد المنازل المؤهولة في منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى اصابة احد سكانه بجروح.
بدورها، حضرت عناصر من الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على نقل الجريح الى المستشفى.
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