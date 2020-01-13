انهيار سقف منزل مأهول بمنطقة برج البراجنة واصابة احد سكانيه بجروح

إنهار سقف أحد المنازل المؤهولة في منطقة ​برج البراجنة​ ب​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​، ما أدى إلى اصابة احد سكانه بجروح.

بدورها، حضرت عناصر من ​الدفاع المدني​ إلى المكان، وعملت على نقل الجريح الى المستشفى.