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انهيار سقف منزل مأهول بمنطقة برج البراجنة واصابة احد سكانيه بجروح

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إنهار سقف أحد المنازل المؤهولة في منطقة ​برج البراجنة​ ب​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​، ما أدى إلى اصابة احد سكانه بجروح.

بدورها، حضرت عناصر من ​الدفاع المدني​ إلى المكان، وعملت على نقل الجريح الى المستشفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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