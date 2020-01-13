سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بعد غرق الـF16: غير جاهزون للمنخفضات الجوية

اعترف ​سلاح الجو الإسرائيلي​ أنه لم يكن متجهزاً جيداً للتعامل مع ​الفيضانات​ التي سببتها ​الأمطار​ الغزيرة خلال الأسابيع الماضية.

وقال مسؤول في سلاح الجو إن ثماني طائرات مقاتلة أصيبت بأضرار في إحدى قواعده جنوب البلاد نتيجة الأمطار الغزيرة. وأوضح المسئول أن ثلاثة طائرات أصيبت بأضرار كبيرة، مشيراً أنه لو تمت إزالة جميع الطائرات من الحظائر لتجنبت الضرر.

وفقًا للأدلة، وصل مستوى الماء إلى أجنحة الطائرة تقريبًا، ولم يتم سحب الطائرة من مكان الحادث إلا بعد غمر الموقع، كما تضررت الكثير من معدات صيانة الطائرات وبعضها أصبح غير صالح للاستخدام.

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جاء هذا الاعتراف بعد الفضيحة التي كشفت عنها صحيفة "يديعوت احرونوت"، حول غرق طائرات الـF16 التابعة لسلاح الجو بمياه الأمطار قبل يومين.

كما يحقق جيش الاحتلال فيما إذا كان الفيضان قد أضر أيضًا بالأسلحة المتقدمة وغيرها من المعدات الحساسة.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن حوالي 50 مليون لتر من ​المياه​ تدفقت إلى المجمع وقد غمر المكان بسرعة، وفي وقت الفيضان، كان سلاح الجو يشارك في إنقاذ الجنود الذين كانوا في ​القاعدة​.