أعلنت مندوبة ​لبنان​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​أمل مدللي​ أن "لبنان سدد مستحقاته لدى المنظمة الدولية للامم المتحدة"، وقالت في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "دفع لبنان مستحقاته التي تأخرت بضعة أيام بسبب الوضع الحالي في لبنان وكل شيء عاد إلى طبيعته. لبنان لم يعد خاضعا للمادة 19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة: لبنان سدد مستحقاته وكل شيء عاد إلى طبيعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.