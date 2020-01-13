أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قرارا بحفظ المذكرة التي تقدم بها اليوم المحامون حسن بزي، جاد طعمة وعلي عباس، أمام النيابة العامة التمييزية، والتي أشاروا فيها الى أنها "تثبت قيام الجامعة العبرية في القدس، بتكريم الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو كارلوس غصن في عام 2018 في احتفال أقيم بباريس".
كانت هذه تفاصيل خبر عويدات قرر حفظ الدعوى ضد غصن في الإخبار عن تكريمه من الجامعة العبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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