عويدات قرر حفظ الدعوى ضد غصن في الإخبار عن تكريمه من الجامعة العبرية

أصدر النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​ قرارا بحفظ المذكرة التي تقدم بها اليوم ​المحامون​ ​حسن بزي​، جاد طعمة و​علي عباس​، أمام ​النيابة العامة التمييزية​، والتي أشاروا فيها الى أنها "تثبت قيام الجامعة العبرية في ​القدس​، بتكريم الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو ​كارلوس غصن​ في عام 2018 في احتفال أقيم ب​باريس​".



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