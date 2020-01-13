مصدر ببلدية بيروت يكشف عبر النشرة عن مشروع تقدم به عيتاني للحكومة لتأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤ بالعاصمة

أكد مصدر داخل ​بلدية بيروت​ عبر ​النشرة​ بأن ​البلدية​ كانت وستبقى الى جانب الناس، وتحديداً اهل بيروت الذين يشكلون العامود الفقري للتحركات المحقة التي تجري في العاصمة، خصوصا في مسألة الظلم الذي يتعرض له اهل المدينة في تقنين ​التيار الكهربائي​.

واشار المصدر إلى أن رئيس البلدية ​جمال عيتاني​ كان قد اقترح مشروع لتأمين ​الكهرباء​ في المدينة من دون انقطاع. ولفتت المصادر الى ان هذه الفكرة جرى اقرارها في المجلس الحالي قبل نحو سنة بعد دراسة قامت بها شركة بريطانية، واكدت ان الكهرباء ممكن ان تؤمن على مدار الساعة خلال تسعة اشهر، وكل ما في الأمر هو ان تقر ​الحكومة​ المنتظرة هذا المشروع الذي احاله عيتاني إلى ​مجلس الوزراء​ سابقا.