شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لحزب الحرية بالمنوفية لتعليم المرأة الأعمال اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب الحرية المصرى أمانة المنوفية، مبادرة ( كلنا بنكمل بعض) إيدى فى إيدك هنكمل بعض، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمرأة المصرية من تعليم وصحة وسياسة ومشاركة فى كل مجالات الحياة، وقال المستشار محمد عبد الباري، أمين الحزب بالمحافظة، إن المبادرة تهدف لتعليم السيدات فنون التفصيل والأعمال اليدوية فى قرى ومراكز المحافظة.

وأشار أمين الحزب بالمحافظة، إلي أن المبادرة انطلقت من قرية دكما بمركز شبين الكوم، على أن يتم تعميمها في قري المحافظة، مضيفا أنه يتم الأشراف عليها من قبل الدكتورة ديانا ثروة أمينة المرأة بالمحافظة بالتعاون مع الأمانات المختلفة ومنها العلاقات العامة و العمال.

وافتتح أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، مشغل مفاتيح الفرج بمقر أمانة الحزب بالأقصر، وذلك بحضور اللواء حسن ناجى وطلعت القواس، نائبا رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، وجمال الشريف أمين المجالس المحلية بالحزب ويسري عبد العزيز مسؤول العضوية وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

مشغل "مفاتيح الفرج" يأتي ضمن خطة الحزب في الاهتمام بالمرأة والتمكين الاقتصادي لها، ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام وتنمية قدرات المرأة، مشيرا إلى أن للمرأة دور كبير في المجتمع ولا يجب أن يغفله ولذلك يقوم الحزب بالتركيز على دعم وتنمية قدرات المرأة في شتى المجالات المختلفة، وهناك خطة في المحافظات يتم تنفيذها لتعليم المرأة الأعمال اليدوية والحرف البسيطة التي من الممكن أن تدر دخلا اقتصاديا لها.

Advertisements