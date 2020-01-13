شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب": نهضة تنموية كبرى بأرض سيناء منذ تولى الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، آفاق تنمية سيناء، بحضور اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء والعميد محمد مهدى سنباط مدير شؤون الجهاز، وممثلى رؤية وطن "2030".

وقال كمال عامر، إن مناقشة اللجنة لافاق تنمية سيناء يأتي في إطار دورها للحفاظ علي الأمن القومى المصرى، لافتاً إلى أن تنمية سيناء تعد بمثابة سياج أمنى قومى ضد الإرهاب ومنع استغلال العناصر الإرهابية لهذه المنطقة الغالية من أرض مصر.

Advertisements

وأضاف عامر، أن سيناء تشهد نهضة تنموية كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها المدن الجديدة، مثل رفح الجديدة وإسماعلية الجديدة، فى إطار توجهات القيادة السياسية التى تحمل شعار "يداً تبنى ويد تحمل السلاح".

وانطلاقا من الأهمية البالغة التي توليها الدولة لسيناء، وجهت الحكومة في خطتها العام الجاري استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنية خلال العام الجاري 2019/2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء بنسبة زيادة تقدر بنحو 75.1% مقارنة بالعام الماضي 2018/2019، وبما يٌشكل نحو 2.5% من جملة الاستثمارات الحكومة الموزعة، وتمول الخزانة العامة 76.7% منها بقيمة 4 مليار جنيه.