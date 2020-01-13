شاب يحتضن طالبة أمام مدرستها بالشرقية.. ووالدها لوكيل التعليم: "تصرف عفوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

كشف وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، رمضان عبدالحميد، تفاصيل واقعة احتضان شاب طالبة أمام مدرستها "أبو حماد" الثانوية الصناعية.

أوضح رمضان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الإثنين، أن الواقعة جرت أحداثها يوم الخميس الماضي، خارج أسوار المدرسة، مؤكدًا أن الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، طالبة بالصف الثالث الثانوي الصناعي، لم يكُن لديها امتحان في ذلك الوقت.

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وأشار رمضان إلى استدعاء والد الفتاة وإلزامه بتوقيع تعهد بعدم تكرار ابنته فعلتها هذه طالما لا تزال طالبة بالمدرسة، مؤكدًا على فتح تحقيق في الواقعة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن ما حدث تصرف شخصي حدث خارج أسوار المدرسة، وأنه بالتواصل مع والد الفتاة قال إن خطيبها "كان لسه راجع من السفر"، وأن ما حدث تصرف عفوي، على حد وصف والد الفتاة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب صاحب الواقعة، أظهره يحتضن طالبة بالمدرسة المذكورة سلفًا، قبل أن يوجه حديثه لمجموعة من الشباب أمامه مهددًا من يفكر في التعرض لها بالقتل.​