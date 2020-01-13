روبرت أبيلا يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء مالطا

محمد اسماعيل - القاهرة - فاليتا - (د ب ا)
أدى روبرت أبيلا، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء مالطا، في مراسم أقيمت في قصر جراند ماستر في فاليتا.
أقسم المحامي البالغ من العمر 42 عامًا، على الولاء للدستور وقام بتقبيل الصليب ووقع على وثائق تؤكد أنه رئيس الوزراء في حضور الرئيس جورج فيلا.
وفي الخارج تابع حشد صغير الفعاليات على شاشة كبيرة وهللوا فرحا بالحدث.
أبيلا هو رئيس الوزراء الـ14 للبلاد والثامن منذ استقلالها في 1964 .
وأصبح رئيس الوزراء بعد يوم من انتخابه رئيسا لحزب العمال الحاكم.
ويخلف أبيلا 42 عامًا، جوزيف موسكات، الذي استقال عقب تورط مدير مكتبه في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.
وتعهد أبيلا بالاستمرار في نهج موسكات، وقال إن الحكومة ليس لديها سبب للاعتذار لأسرة جاليزيا.
غير أنه في خطابه الأول بصفته زعيما لحزب العمال أمس الأحد اعترف بأن الإدارة السابقة ارتكبت "أخطاء" دون الاسهاب.
وقال: "لن نكررها. أعدكم بذلك".
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