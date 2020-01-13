مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث سير بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم ناحية قرية الثابت التابعة لمركز الرياض في كفر الشيخ.

تلقى مدير الأمن اللواء محمود حسن إخطارًا من العميد أيمن بكري مأمور مركز شرطة الرياض، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات، ناحية قرية الثابت دائرة المركز.

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انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبينت وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

حرر بذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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