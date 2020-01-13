هيئة موانئ البحر الأحمر: تداول 478 شاحنة و44 سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار يومين، تداول 478 شاحنة بضائع و44 سيارة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف، في بيان اليوم الإثنين، أن ميناء نويبع شهد اليوم وصول وسفر السفينة سينا، وعلى متنها 49 شاحنة و4 سيارات، كما شهد أمس وصول وسفر السفينة نفسها، وعلى متنها 57 شاحنة.

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واستقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة Trans Ocean، كما غادرت العبارة كوين نفرتيتي اليوم ميناء الغردقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن ميناء سفاجا استقبل اليوم سفينتين، على متنهما 78 شاحنة و17 سيارة، كما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس الميناء، وعلى متنها 89 شاحنة و9 سيارات.

وشهد ميناء سفاجا أمس مغادرة خمس سفن، على متنها 205 شاحنات و14 سيارة.