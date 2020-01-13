السماء تمطر حجارة في الفلبين

وكالات- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الاثنين 13 جانفي 2020، لقطات تظهر سقوط حجارة صغيرة على بلدة صغيرة، تقع بجوار بركان شهد ثورانا في الفلبين مؤخرا.
وبدا الفيديو للوهلة الأولى يرصد هطول الأمطار، لكن مع التدقيق يظهر أن الذي يسقط من السماء أحجار صغيرة، وفي لقطات أخرى تظهر أعمدة الدخان المتصاعدة من البركان القريب وقد غطت سماء المنطقة.
وسقطت الحجارة الصغيرة من سحاب الدخان الضخمة التي خلفها ثوران البركان "تال".
وكان بركان "تال" جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا قد ثار، الأحد، دافعا عمودا من الرماد بلغ إرتفاعه 15 كيلومترا في السماء، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
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